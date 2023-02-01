Навальному вновь ужесточили условия содержания в колонии Адвокат Навального сообщил, что оппозиционера перевели в помещение камерного типа

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный

Находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального перевели в помещение камерного типа, сообщил его адвокат Вадим Кобзев в Twitter. По его словам, политик пробудет там полгода. Ранее Навальный уже сообщал о его переводе в ПКТ. Он признавался, что условия пребывания там не отличаются от штрафного изолятора (ШИЗО).

Вчера Навальному объявили, что его переводят в ПКТ на максимально возможный срок — полгода, — написал юрист.

Также он рассказал, что Навального не лечат необходимыми лекарствами, а прописывают ему антибиотики, из-за чего оппозиционер потерял семь килограммов веса, а также получил осложнение и резкие боли в желудке. По словам Кобзева, Навальный сильно истощен.

27 января оппозиционер сообщил, что после визита членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) условия содержания в ШИЗО ухудшились. По словам Навального, ему так и не передали лекарства, зато установили чересчур яркую лампу.

Ранее Навальный сообщил, что к нему в ШИЗО в пятый раз подселили больного бездомного тракториста. По словам политика, администрация колонии «демонстративно» отправляет больных людей к нему в камеру. Навальный отметил, что до того как тракториста направили в ШИЗО, он был госпитализирован.