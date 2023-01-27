Навальный пожаловался на ухудшение условий содержания после визита ОНК

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Политик Алексей Навальный в своем Telegram-канале сообщил, что после визита членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) условия содержания в ШИЗО ухудшились. По словам оппозиционера, ему так и не передали лекарства, зато установили чересчур яркую лампу.

Вы в конце своего отчета добавили фразу: «Только с освещением там проблема». Поэтому по результатам вашего визита не изменилось абсолютно ничего (и даже ваши лекарства мне так и не передали), за исключением того, что в мою камеру ШИЗО 2х3 метра зафигачили огромную лампу, в которой сияют аж три большие лампы дневного освещения. Поэтому естественного освещения у меня как не было, так и нет, зато искусственного столько, что позавидует любая операционная, — написал политик.

Он уточнил, что свет горит по 16 часов в сутки. В связи с этим оппозиционер высказал опасения, что через три месяца может ослепнуть.

Приезжайте, блин, снова и переделывайте все как было, — резюмировал политик.

Ранее суд признал законным помещение Навального в штрафной изолятор за то, что он сходил в туалет в пять часов утра с голым торсом. Из-за того что оппозиционер «нарушил распорядок дня и правила одежды», его поместили в ШИЗО на 11 суток.