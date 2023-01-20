Суд признал законными 11 суток ШИЗО для Навального за поход в туалет утром

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный (на экране), отбывающий наказание в исправительной колонии

Ковровский городской суд признал законным помещение политика Алексея Навального в штрафной изолятор (ШИЗО) за то, что он сходил в туалет в пять утра с голым торсом, пишет Sota. За то, что оппозиционер «нарушил распорядок дня и правила одежды», его поместили в ШИЗО на 11 суток.

При этом, как сообщает Telegram-канал, на видео, продемонстрированном на апелляционном заседании, Навальный надевает футболку, что противоречит утверждению о голом торсе. Но суд все равно отклонил иск политика.

Навальный на суде уточнял, что в промежуток с 05:00 до 05:45 ему запрещено все, кроме сдачи постельных принадлежностей. Он назвал такое положение «нарушением человеческого достоинства» и посчитал возможным после выполнения требований колонии пойти умыться.

Навальный также выступил против демонстрации видеозаписи, на которой отправляется в туалет, поскольку в этом тоже видит унижение человеческого достоинства. Представители ФСИН в качестве компромисса предложили сделать быструю перемотку.

Днем ранее тот же суд признал законным помещение Навального в ШИЗО на трое суток за тот факт, что он появился на рабочем месте в колонии в куртке с несколькими расстегнутыми пуговицами и закатанными рукавами, передает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.

12 января адвокат Навального Вадим Кобзев сообщал, что состояние здоровья Навального перестало ухудшаться. После публикации открытого письма ста врачей президенту России Владимиру Путину Навальному наконец-то передали лекарства, которые до этого отказывались передавать через его защитника.