https://static.news.ru/photo/c9e0cdd2-4443-11ea-904b-fa163e074e61_660.jpg Автомобильный пункт пропуска «Пограничный» Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Российские власти начнут вывозить россиян из Китая через расположенные в Приморье пункты пропуска с 1 февраля.

Эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка, — сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правительства региона.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что Россия прекратит всё полеты в Китай, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу. Также власти решили эвакуировать всех россиян из Ухани и Хубэя. После возвращения в Россию они должны будут пройти карантин. Всего в Китае находится 341 россиян, среди них 300 в Ухани.

В Китае зафиксировано более 9,6 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами стали более 200 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что в России у двух человек был обнаружен коронавирус. Это граждане Китая.