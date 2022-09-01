Если бывшие сгрудятся в кучу вдали от России Договорятся ли в эмиграции лидеры вчерашних дней

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Михаил Касьянов

Так проходит слава земная. Бывший премьер-министр Михаил Касьянов долго ожидал, что на покинутой им почти сразу после 24 февраля родине признают, что без него, как минимум, политический народ не полон. Крепился долго и многозначительно молчал. И, наконец, в отчаянии сам сообщил о своем героическом побеге из Мордора. Иначе такой красноречивый демарш так бы и остался втайне. Один из сооснователей образцово либеральной партии ПАРНАС, известный как «Миша 2%», вдруг обнаружил, что стране нет до него никакого дела. Его отсутствия никто даже не почувствовал. А значит, самого факта показной эмиграции маловато, необходимо как-то энергичнее обозначать себя. Например, начать сочинять собственные «письма издалека» а-ля Владимир Ильич.

Впрочем, это отражение общей тенденции: лидеры прозападных либеральных партий и течений один за другим, журавлиным косяком потянулись вдаль от родных осин. Сначала основатель ПАРНАСА Касьянов, затем гуру всех последовательно создававшихся правых партий и их, как считалось, теневой спонсор Анатолий Чубайс. Наконец, в отпуск в Лондон зигзагом через Дубай вылетел и один из трех крестных отцов «Яблока» Григорий Явлинский. И это помимо куда более мелких фигур, когда-то засветившихся в нашей политике девяностых — начала нулевых. Впрочем, сейчас за границей расположились и пять бывших вице-премьеров, также не выказывавших особого расположения к вскормившей их стране. Недаром бывший вице-премьер Альфред Кох просто в отчаянии волосы на себе рвет, предвидя крах украинского воинства. А тут еще и глава Счетной палаты Алексей Кудрин стал регулярно наведываться в новую Мекку — Израиль, что также породило предположения и о его возможной смене местопребывания. Такая версия оказалась спекуляцией, но изначально на общем фоне бегства видных представителей либеральных политических элит, что называется, прокатывала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анатолий Чубайс

Как ни смешно, но вдали от России как бы воссоздается парламент времен «святых девяностых», что вдвойне символично. Сначала политики, считавшие себя демократической солью земли российской, лидерами общественного мнения, фактически отстали от политического экспресса «Россия», набравшего ход в нынешнем столетии. А теперь все дружно, если и не эмигрировали окончательно, то отъехали от страны на безопасное расстояние. Кто-то, опасаясь уголовного расследования. Кто-то из желания остаться белым и пушистым, не замаранным, дескать, нынешней российской политикой. Но страна даже не почувствовала их потери. Никакого вакуума, никаких сквозняков в их бывших политических нишах.

Примечательно, конечно, что новая волна вынесла подальше от наших границ прежних привычно гастролирующих персонажей типа Гарри Каспарова, решившего стать оппозиционным политиком по причине отсутствия иной востребованной деятельности, а вполне сложившихся персон, вкусивших все прелести реальной власти, сладость всеобщей лести и ощущения принадлежности к истории. У них свои особые взгляды, свои счеты, свои глубинные обиды.

Другое дело — способны ли они к объединению ради формирования чего-то вроде правительства в изгнании? Ведь политически на родине, ставшей для них вдруг мачехой, они между собой не особо ладили. Хотя эмиграция зачастую сближает. Возможен ли блок многократно бывших, способных выдать себя за представителей и выразителей интересов влиятельных кругов российского общества? Что-то вроде клуба амбициозных отставников, с которыми могли бы вступить в контакт эмиссары коллективного Запада. Тем более, что Касьянов с Явлинским хоть завтра вернут Крым, да еще и Кубанью «доплатят».

Отчего-то вспомнилась фраза из письма Владимира Ульянова — Ленина: «Душой с вами на каторге в Сибири, а телом, к сожалению, в Цюрихе». Напишут ли они нечто подобное Леше Навальному?