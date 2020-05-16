Эпидемиолог сообщила об увеличении числа заражённых COVID-19 детей в РФ

https://static.news.ru/photo/436bf6a2-9711-11ea-9d68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несмотря на то, что большую часть от общего числа заразившихся коронавирусом в России составляют совершеннолетние в возрасте до 65 лет, в последнее время растёт доля инфицированных детей, рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам эпидемиолога, сейчас на долю детей приходится 7% от общего числа больных, в прошлые месяцы этот показатель равнялся 5%. Руженцова пояснила, что в начале пандемии заражались в основном взрослые россияне, побывавшие за границей, после коронавирус стал распространяться в коллективах и, далее, в семьях, передаёт ТАСС.

Защитить детей от заражения можно с помощью строгого соблюдения всех рекомендованных мер: исключения или снижения до минимума контактов с другими детьми и взрослыми, — рекомендовала эксперт.

Также она напомнила о необходимости использования индивидуальных защитных средств и дезинфицирующих препаратов, а также важности мытья рук и соблюдения социальной дистанции.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин поручил правительству проследить за тем, чтобы в стране нарастили объёмы тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции. Российский лидер сохранил режим самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.