Электронную базу нотариальных документов создадут в России

https://static.news.ru/photo/5a9296bc-dd9c-11e9-88bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В России подготовлен законопроект по созданию электронной базы нотариальных документов. Наличие оцифрованных копий позволит оперативно восстанавливать утраченные документы. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Рассмотрим законопроект, который позволит сформировать в нашей стране электронную базу нотариальных документов, — цитирует ТАСС Мишустина.

Он пояснил, что заверенные документы будут направляться в архивы региональных нотариальных палат, которые специально создадут для этих целей, а затем оцифровываться. Подобные архивы появятся и в каждом муниципалитете — там будут храниться заверенные документы их глав, а также в структуре министерства иностранных дел — для хранения профильных документов.

Как писал NEWS.ru, российское Министерство юстиции дало разъяснения, как вступить в права наследства во время самоизоляции из-за COVID-19. Оформить наследство на имущество граждан, которые умерли с 1 января 2015 года и позднее, можно у любого нотариуса на территории нотариального округа субъекта РФ по месту открытия наследства. Важно, что это нужно делать по последнему месту жительства умершего. В случае если наследственное дело уже ведётся нотариусом, нотариальная контора которого закрыта на период действия ограничительных мер, заявитель вправе обратиться в дежурную нотариальную контору, информацию о которой можно уточнить на сайте соответствующей региональной нотариальной палаты.