Эксперт: Украина может стрелять «Точкой-У» вглубь РФ на 100 км

Украинские войска способны поражать ракетой «Точка-У» объекты в России, находящиеся на расстоянии 100 км от границы. Таким образом уже был нанесён удар по военному аэродрому в Миллерово в Ростовской области. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт Алексей Хлопотов.

Самые дальнобойные вооружения у украинской армии — «Точка-У». Правда, это довольно старые комплексы, все сроки хранения у них давно вышли. Поэтому ещё не факт, что всё что нужно долетит. А так радиус у них 100 км, может быть, даже чуть больше, — сказал Хлопотов.

Ранее очевидцы рассказали о том, что на аэродроме Миллерово под Ростовом слышен взрыв и видны столбы дыма. Предварительно сообщается, что вооружённые силы Украины нанесли удар по военной базе Воздушно-космических сил РФ. Удар был нанесён оперативно-тактической ракетой «Точка-У».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам страны, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе».