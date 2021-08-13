Эксперт сообщил об опасных переделках в воронежской маршрутке

Топливная система в воронежском автобусе, который взорвался накануне, могла быть переделана, и подобные изменения происходят часто. Об этом «Радио 1» рассказал председатель рабочей группы по защите прав автомобилистов ОНФ, координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов.

Если этот автобус, как утверждает его владелец, был дизельный, то напомню, что дизель не взрывается. Бензиновые баки теоретически могут взорваться, а дизель — только в крайне исключительных ситуациях, — отметил эксперт.

У дизеля очень большая температура вспышки, и сейчас не совсем понятно, как такое произошло в обычном топливном баке. Если автобус эксплуатируется нормально, то взорваться в нём ничего не может, рассказал автоэксперт.

На сегодняшний день довольно часто происходят ситуации, когда топливную систему на подобных автобусах переделывают. Этим грешат не только частные владельцы, но и государственные автопарки. Поэтому во взорвавшемся автобусе могли что-то неправильно установить, из-за чего так сильно рвануло. В любом случае всё должна установить экспертиза, подытожил Шкуматов.

Ранее следствием была установлена предварительная версия ЧП в Воронеже. Предполагается, что взорвался баллон, который везла одна из пассажирок.