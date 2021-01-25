Политолог рассказал, от чего зависит рейтинг губернаторов

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Специалист по региональной политике Виталий Иванов в разговоре с NEWS.ru объяснил, от чего зависит рейтинг губернаторов регионов.

Единого правила здесь нет. Рейтинг складывается из целого набора факторов: электоральная усталость, репутация действующего губернатора в глазах населения, репутация предшественника — люди всегда это сравнивают, особенно когда считают, что нынешний «барин» хуже старого, — рассказывает эксперт.



Как дополнил Иванов, чрезвычайные ситуации в регионах также сказываются на рейтингах политиков, любая авария или пожар сразу же пошатнут их позиции. В пример спикер привёл бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, возглавлявшего регион на протяжении многих лет, но которого «сразу все возненавидели» после трагического пожара в торговом центре.



То есть нельзя сказать, что есть одна кнопка, нажимая на которую, вы будете иметь хороший рейтинг и не будете иметь ни с кем проблем. Всегда в одном месте «пусто», а в другом «густо», — заключил специалист.



Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в Кремле назвали лидеров по доверию среди губернаторов. Так, по уровню доверия населения лидируют Чечня, Адыгея и Курганская области. А в «аутсайдерах» рейтинга находится Хакасия, Хабаровский и Красноярский края, а также Кемеровская область.