В Кремле назвали лидеров по доверию среди губернаторов

https://static.news.ru/photo/52441c88-5e9c-11eb-a277-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Итоги выполнения KPI для российских регионов подвели в Кремле на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике. Мероприятие прошло в Подмосковье с 19 по 23 января.

Были подведены итоги выполнения ключевых показателей эффективности для внутриполитических блоков региональных администраций и внутриполитического блока Кремля, передаёт РБК.

По уровню доверия населения главе региона лидируют Чечня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Ниже всего уровень доверия в Хакасии, Владимирской области, Хабаровском и Красноярском краях и в Кемеровской области. По уровню доверия президенту также лидирует Чечня, а ещё Крым и Севастополь. Среди аутсайдеров Санкт-Петербург, Хабаровский и Красноярский края.

KPI для региональных администраций появился в 2019 году. Так, вице-губернаторов оценивают по ряду показателей — KPI по уровню доверия власти — президенту и губернатору.

Как писал NEWS.ru, граждане России считают, что эффективнее всего свою работу выполняет Министерство чрезвычайных ситуаций. Также в рейтинг вошли Минобороны, МИД, МВД и Минздрав.