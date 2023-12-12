Эксперт рассказал, каким будет российский сверхзвуковой пассажирский лайнер Эксперт Гусаров: российский сверхзвуковой самолет будет рассчитан на 30 человек

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Российский сверхзвуковой пассажирский самолет будет рассчитан примерно на 30 человек, заявил NEWS.ru эксперт авиационной отрасли, главный редактор портала Avia.ru Network Роман Гусаров. По его словам, более вместительные лайнеры такого рода получаются экономически нерентабельным.

Речь идет о создании сверхзвукового самолета, но относительно небольшого — примерно на 30 пассажиров. А вот о создании крупного пассажирского сверхзвукового самолета сейчас говорить не стоит. И не потому, что нет технических возможностей, в конце концов Ту-144 и Concorde сделали полстолетия назад. Возможности есть. Просто большие сверхзвуковые самолеты получаются экономически нерентабельным, — заявил Гусаров.

По его словам, советский Ту-144 и британо-французский Concorde, которые ранее были единственными серийными сверхзвуковыми пассажирскими лайнерами, могли перевозить более 100 пассажиров. Но маленькие лайнеры или бизнес-джеты сделать можно будет дешевле, расход топлива у них также будет меньше.

А главное, что найти 20--30 богатых пассажиров будет проще, чем заполнять большой лайнер, — резюмировал эксперт.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что самолеты Ту-144 сняли с пассажирских рейсов из-за того, что их максимальная дальность достигала всего 3,5–4 тысячи километров. По его словам, этим лайнерам нужны были запасные аэродромы и много топлива.