Стали известны угощения, ради которых иностранцы едут в Россию

https://static.news.ru/photo/e6d259fc-3f5f-11eb-be97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С точки зрения интереса приезжающих в Россию иностранцев самые привлекательные угощения — блины, икра и водка, рассказала NEWS.ru эксперт индустрии гостеприимства Анна Железняк.

Иными словами, репутация этих гастроединиц бежит впереди самой страны. Часто можно услышать вопросы про борщ и «русский салат» (он же наш родной оливье). Знаю, что представители Таиланда, например, всё время порываются добавить в борщ сахар, ведь, на их вкус, так будет вкуснее. Неоднократно слышала восторги европейцев относительно наших солений, — отметила Железняк.

Она добавила, что в сфере гастрономического туризма перспективны Карелия и Мурманск. Это северная кухня, где дикое мясо, форель и ягоды играют особую роль. Кроме того, интересный регион для посещения — Крым, который славится своими мидиями, вином и фруктами, а также вобравшими в себя татарский колорит традициями, рассказала она.

Как представители современной городской кухни себя зарекомендовали Калининград, Ярославль и Санкт-Петербург.

В свою очередь разнообразием морепродуктов можно насладиться на Дальнем Востоке, а на Кавказе — познакомиться с дагестанскими традициями приготовления мяса, попробовать урбеч, сыр и зелень, отметила Железняк.

Гастрономический фестиваль организован Федеральным агентством по туризму и пройдёт 19 декабря в Калуге. Задача проекта — поддержка регионального гастрономического туризма как инструмента развития субъектов и индустрии путешествий.

Ранее NEWS.ru писал, что Общенациональный союз индустрии гостеприимства предложил внести в ГОСТ о туристских услугах понятие «глэмпинг».