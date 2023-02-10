Двое военных получили срок из-за отказа выполнять приказ в зоне СВО

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Гарнизонный военный суд Севастополя вынес приговор двум российским военнослужащим за то, что те отказались выполнять приказ в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Их осудили по статье 332 УК РФ «Неисполнение приказа». Подсудимые частично признали свою вину.

Осужденные — старший прапорщик и рядовой — из Белогорского дивизиона Амурской области получили наказания в виде трех лет и четырех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Первый из них лишен звания старшего прапорщика.

По информации издания, военнослужащие находились на службе в Херсонской области. 26 сентября им был отдан приказ об удержании позиций в батальонных районах обороны с целью помешать противнику совершить прорыв. Мужчины из-за страха быть убитыми отказались от выполнения приказа.

Их действия расценили как вред интересам службы, подрыв воинской дисциплины и увеличение воинской нагрузки на сослуживцев.

10 февраля военный суд ужесточил приговор с пяти с половиной до семи лет колонии строгого режима бывшему мобилизованному Александру Лешкову, обвиненному в нанесении побоев командиру во время исполнения им обязанностей в подмосковном парке «Патриот».

Инцидент произошел осенью прошлого года. Офицера обступила толпа солдат, от имени которых выступал Лешков, в грубой форме обвинявший командование в отсутствии подготовки и обмундирования для личного состава. При этом он с одобрения сослуживцев оскорблял подполковника, угрожал ему и вступил с ним в потасовку.