Директор Музея истории оправдала снятие флага Польши в Катыни Директор Музея истории России Великанова назвала флаг Польши в Катыни неуместным

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Размещение государственной символики Польши на территориях российских мемориалов при нынешних взаимоотношениях Варшавы и Москвы неуместно. Такое мнение высказала РИА Новости директор Музея современной истории России Ирина Великанова. При этом она заверила, что музей не снимает с себя ответственности по уходу за польскими захоронениями.

В пятницу, 24 июня, стало известно, что с мемориальных комплексов «Катынь» в Смоленской области и «Медное» в Тверской области сняли флаги Польши, которые ранее соседствовали с российскими триколорами. По мнению губернатора Смоленской области Андрея Борисова, Минкультуры РФ приняло «единственно правильное решение» после антироссийских заявлений польских политиков.

В Межправительственном соглашении РФ и Республики Польша от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах «Катынь» и «Медное» никак не оговаривается, таким образом, юридических оснований для размещения флага нет и не было, — сказала Великанова.

По её словам, два флага на мемориалах являлись символом дружбы между странами, но «то, что происходит сегодня, к дружбе между Москвой и Варшавой не имеет никакого отношения». Великанова убеждена, что Польша заняла «откровенно враждебную политику» в отношении России. Она объяснила свою позицию.

Это и циничный снос памятников советским воинам-освободителям, и поддержка антироссийского режима на Украине, включая прямые поставки вооружений ВСУ, и хамские выходки в отношении наших дипломатов и непозволительные высказывания по поводу русской культуры и всего русского руководством Польши, — перечислила директор музея.

По её мнению, в подобных условиях размещение госсимволики Республики Польша в Российской Федерации неуместно. При этом Великанова заверила, что Музей современной истории России не снимает с себя ответственности по уходу за территорией где размещены польские захоронения «в соответствии с Межправительственным соглашением».

Ранее исследовательский центр Pew Research Center провел опрос на тему отношения жителей разных стран к России. Согласно полученным результатам, 97% поляков описали свое отношение как «неблагоприятное», а 91% — «очень неблагоприятное». Таким образом, Польша стала лидером в списке стран, негативно относящихся к России.