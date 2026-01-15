Дипломат объяснил популярность в США сына бывшего шаха Ирана Пехлеви

В США живут много сторонников бывшего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, которые бежали из своей страны, заявил на круглом столе дипломат Александр Марьясов. Он отметил, что этим объясняется популярность в Соединенных Штатах сына последнего правителя династии, передает корреспондент NEWS.ru.

Шах действительно популярен в Соединенных Штатах, поскольку там живет большая диаспора тех, кто бежал перед иранской революцией, люди, которые поддерживали режим, монархисты, — сказал Марьясов.

При этом дипломат указал на то, что в Иране у Резы Пехлеви нет какой-либо основы. Он пояснил, что многие иранцы помнят, какова была жизнь при шахе, поэтому не поддерживают возвращение прежней формы власти.

Марьясов обратил внимание на то, что Пехлеви постоянно выражает готовность возглавить Иран при любых демонстрациях в республике. При этом дипломат выразил мнение, что администрация президента США Дональда Трампа вряд ли считает сына последнего шаха серьезной фигурой, которая могла бы сыграть ключевую роль в политических событиях Ирана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти страны контролируют ситуацию с протестами в стране. Она обострилась в конце декабря 2025 года на фоне девальвации местной валюты.