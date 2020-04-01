https://static.news.ru/photo/c77a7394-a822-11e9-9f78-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

До 31 декабря 2022 года на территории Крыма и Севастополя устанавливается особый порядок закупок. Соответствующий законопроект 1 апреля в третьем чтении приняли депутаты Госдумы РФ.

Согласно правовой норме, у заказчиков, уполномоченных органов и уполномоченных учреждений появляется право выбирать способ определения поставщика. Это будет происходить в порядке, согласованном с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с установленными актами в Крыму и Севастополе, для закупок работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции и не только.

При этом расчёты по каждому контракту подлежат казначейскому сопровождению в том порядке, который установлен бюджетным законодательством России, сообщает ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, заработная плата сотрудников нескольких государственных компаний будет привязана к данным о достижении ключевых показателей эффективности деятельности. Соответствующий законопроект в третьем чтении 1 апреля приняли депутаты Государственной думы РФ.