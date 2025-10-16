Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:27

Депутат указал на ключевую особенность нового закона про онлайн-подписки

Депутат Немкин: подписанный Путиным закон делает правила понятными для всех

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подписанный Владимиром Путиным закон о запрете автоматического списания платежей за онлайн-подписки с отвязанных банковских карт создаст новые стандарты ответственности бизнеса перед потребителями, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в интервью ТАСС. Он также укрепит позиции добросовестных компаний.

Подписанный президентом закон делает правила понятными и одинаковыми для всех участников рынка, — приводит его слова агентство.

По словам парламентария, компании теперь должны будут прекращать обработку персональных данных клиентов по первому требованию, что повысит стандарты информационной безопасности. Немкин отметил, что ответственные игроки рынка, изначально выстраивавшие отношения с пользователями на принципах доверия, укрепят свои конкурентные позиции благодаря новой законодательной инициативе.

Нововведение вступит в силу 1 марта 2026 года и обяжет сервисы обеспечивать возможность полного отказа от использования сохраненных платежных реквизитов. Компании лишатся права продлевать подписки после удаления пользователем своих реквизитов. Депутат выразил уверенность, что принятые меры будут способствовать формированию в России цифровой среды, ориентированной на защиту прав потребителей и развитие цивилизованных рыночных отношений.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Венесуэлой, подписанный в мае 2025 года. Документ расширяет сотрудничество двух стран в политической, экономической, энергетической сферах, а также в области добычи полезных ископаемых и противодействия терроризму.

