В ГД объяснили, что подразумевается под травлей в школах Депутат Стенякина объяснила, что подразумевается под травлей в школах

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Авторы законопроекта о борьбе с травлей в школах предлагают закрепить это понятие как «систематическое психологическое или физическое агрессивное поведение лица или группы лиц в отношении другого, осуществляемое в том числе с использованием электронных средств коммуникации», рассказала в беседе с NEWS.ru соавтор законопроекта и депутат Госдумы Екатерина Стенякина.

Согласно документу, отдельными видами травли, в частности, признают исключение жертвы травли из формальной или неформальной группы, публичное обсуждение физических, психологических и/или интеллектуальных особенностей и недостатков жертвы травли, ее поведения, высказываний; распространение о жертве травли неблагоприятной информации и кибербуллинг.

На наш взгляд, эта формулировка максимально отвечает всем возможным появлениям травли или буллинга. Вместе с тем мы вводим еще несколько понятий, без которых этот законопроект был бы неполным: жертва травли, участник травли, организатор травли и наблюдатель травли, — объяснила Стенякина.

Депутат подчеркнула, что иногда нежелание со стороны педагогов и образовательных организаций замечать травлю в отношении конкретного ребенка не только ограничивает его право на образование, но и может привести к психологическим травмам, которые с возрастом проявляются по-разному.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время депутаты «Единой России», «Справедливой России — За правду», ЛДПР и КПРФ внесут законопроект о борьбе с травлей в школах. Предлагается штрафовать образовательные учреждения, если они не будут принимать меры по борьбе с травлей учеников и сотрудников.

Первый зампредседателя думского комитета просвещения Михаил Берулава в беседе с NEWS.ru высказался против данной инициативы. По его мнению, на сегодняшний момент от нее больше вреда, чем пользы.