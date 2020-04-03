Миронов заявил о возможном перенесении парада на 24 июня

https://static.news.ru/photo/854a428a-75a2-11ea-94f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с заявлением. Он сообщил, что военный парад в честь годовщины Победы могут перенести на 24 июня. Именно в эту дату впервые состоялось торжественное шествие по Красной площади в 1945 году.

Чем ближе 9 мая, тем больше всех волнует вопрос о проведении традиционного военного парада на Красной площади. Эпидемия коронавируса внесла серьезные коррективы в жизнь страны, в том числе в подготовку и организацию великого праздника нашего народа. Праздник 9 мая имеет международное значение, но из-за пандемии уже отменяется прибытие многих зарубежных гостей, — отметил политик.

Он также выразил надежду на снижение остроты эпидемической ситуации в течение трёх ближайших месяцев.

NEWS.ru писал ранее, что представители Кремля рассказали о различных вариантах проведения парада Победы из-за коронавируса.