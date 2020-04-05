Депутат Госдумы: священники нуждаются в средствах защиты от коронавируса

https://static.news.ru/photo/9b6c5e78-778b-11ea-927b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы Сергей Гаврилов сообщил о том, что священники, как и врачи, нуждаются в средствах защиты от коронавирусной инфекции. Они общаются с людьми, выезжают на дом к тяжелобольным, пояснил депутат.

Просьба к органам здравоохранения помочь московскому клиру, который проходит сейчас тяжелейшие испытания. Особенно пожилым, обеспечить их средствами защиты и дезинфекции, которых сейчас не хватает в храмах. Священник исполняет свой долг в такой же степени, как и врачи. И несёт его смиренно, не делая из этого рекламы, — привели слова Сергея Гаврилова в «Интерфакс».

Он также призвал людей молиться дома, хоть храмы по-прежнему открыты для посещения.

Как сообщал NEWS.ru ранее, представители Русской православной церкви выразили надежду, что власти не станут ограничивать передвижение священников.