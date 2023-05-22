Надо больше денег: крупнейший рыболовный траулер России не сдадут в срок «Ведомости»: сроки сдачи крупнейшего рыболовного траулера ОСК сдвинула более чем на год

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Судостроительный завод «Янтарь», входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), более чем на год сдвинул сроки сдачи большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) «Виктор Гаврилов». Также предприятие потребовало увеличить стоимость контракта на 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника в рыболовных компаниях и один на судостроительном предприятии Санкт-Петербурга. Как рассказал один из собеседников издания, в настоящее время траулер готов лишь на 23%

Это голый корпус, работы ведутся крайне медленно, — отметил источник.

При этом он утверждает, что на верфи есть все оборудование для строительства корабля, за исключением фабрики для переработанной рыбы. Однако это не мешает продолжению работ.

По информации издания, сроки сдачи траулера срываются без дополнительного финансирования, в связи с чем стоимость БМРТ может превысить 8 млрд рублей. Строительство началось в 2019 году, корабль должен был быть сдан в 2023 году.

«Виктор Гаврилов» должен стать крупнейшим рыболовным судном в России. Длина готового корабля будет составлять 121 метр, ширина 21,6 метра, водоизмещение составит 13 тысяч тонн.Траулер планируется оснастить морозильными трюмами и рыбоперерабатывающей фабрикой, производительность которой составит не менее 150 тонн продукции в сутки.

Ранее сообщалось, что ТАРК «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава российского ВМФ по причине серьезных финансовых затрат при ремонте и модернизации корабля. В настоящее время крейсер является флагманом Северного флота России. Это единственный боевой надводный атомоход в отечественном ВМФ и крупнейший действующий неавианесущий боевой корабль в мире.

Также сообщалось, что головная неатомная подводная лодка проекта 677 («Лада») «Санкт-Петербург» планируется к списанию. Причиной списания назван дорогой ремонт плавательного средства.