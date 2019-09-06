Дмитрий Киселёв, гендиректор МИА «Россия сегодня» и телеведущий, рассказал о своих чувствах после прилёта в Москву Кирилла Вышинского.
Вышинского доставили в российскую столицу в рамках обмена задержанными лицами между Россией и Украиной. Встречая его и других россиян во Внуково, Киселёв поделился своими эмоциями с
Но это настоящее счастье, что Кирилл вернулся в добром здравии, несломленным. И Кирилл — настоящий герой, пример для всех нас, для всего журналистского сообщества, — также сказал Киселёв.
Ранее, как передавал News.ru, экс-глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский признался, что хочет остаться в журналистике, потому что профессия «вытащила его из тюрьмы».