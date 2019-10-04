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Выступающий за Францию уроженец Дагестана Абдул Абдурагимов стал участником драки со своим соперником на взвешивании в Абу-Даби.

Местная организация Brave выступила организатором шоу, главным событием которого стал титульный реванш в полусреднем весе между Абдурагимовым и иорданцем Джаррой Хусейном Аль-Силави. Победителем первого поединка раздельным решением судей стал Абдурагимов, однако точка в противостоянии не была поставлена. На традиционной дуэли взглядов Абдурагимов ткнул кулаком своего соперника, тот его оттолкнул и началась драка, которую с трудом остановили секьюрити и организаторы.

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