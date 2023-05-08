Дачникам раскрыли рецепт лечебного коктейля от фитофторы Глава Союза дачников Чаплин: от фитофторы может помочь кола

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Вылечить растения от фитофторы — болезни листьев — может кола, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Он посоветовал для борьбы с заболеванием сделать раствор из молочной сыворотки, колы и воды. Чаплин рекомендует опрыскивать таким раствором листья один раз в 10–12 дней.

Раз в 10–12 дней можно опрыскивать листья раствором из следующего состава: ½ молочной сыворотки, 0,5 л колы и 10 л воды. Перед применением обязательно взбалтываем. Уже после первого применения вы увидите, как листики начинают выздоравливать. Помимо этого, любимая кока-кола — отличное удобрение для садовых культур. 10 столовых ложек напитка смешиваем с 10 литрами воды и поливаем таким раствором деревья и кустарники на участке раз в 10 дней. Поверьте, урожай будет очень сладким, — рассказал эксперт.

Чаплин также рассказывал, что ржавчину на садовом инвентаре — лопатах, тяпках, граблях и вилах — можно уничтожить или очистить с помощью ведра колы. Эксперт объяснил, что для этого необходимо налить в ведро газировку и поместить туда инструменты на 24 часа.

По его словам, газировка пригодится, если стоит задача быстро переработать отходы в компостных ямах. Он заявил, что раз в 10 дней лучше поливать каждый слой органических остатков колой и водой, перемешивая содержимое.