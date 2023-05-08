Дачникам рассказали, какая жидкость уничтожит ржавчину на инвентаре за день Глава Союза дачников Чаплин: удалить ржавчину с садовых инструментов можно, поместив их на сутки в ведро с колой

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Ржавчину на садовом инвентаре — лопатах, тяпках, граблях и вилах — реально уничтожить или очистить с помощью ведра кока-колы, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Эксперт объяснил: необходимо набрать ведро данной жидкости и поместить туда инструменты на 24 часа.

Ржавчину на лопатах, граблях и других садовых инструментах, а также на железных приспособлениях в бане можно победить замачиванием в кока-коле. Наберите ведро или большую емкость, поместите туда инструмент на сутки, а потом очищаете ржавчину жесткой щеткой. Садовые предметы станут как новые, — подчеркнул Чаплин.

По его словам, газировка пригодится, если стоит задача быстро переработать отходы в компостных ямах. Собеседник заявил, что раз в 10 дней лучше поливать каждый слой органических остатков колой и водой, перемешивая содержимое.

Обычно компост готов только к следующему сезону, а с колой уже через полтора месяца вы получите готовый состав, — подытожил Чаплин.

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