Введение карантинных мер в Москве и Подмосковье привело к временному закрытию зоопарков и цирков. Заведения перестали получать доход от посетителей, однако расходы на содержание животных никуда не делись. Некоторые представители бизнеса оказались в крайне сложном финансовом положении. О том, как зоопарки и цирки переживают пандемию — в материале NEWS.ru.

Большой московский цирк без поддержки государства продержится примерно два месяца, рассказал изданию его генеральный директор Эдгард Запашный. Сейчас заведение существует на деньги, которые были накоплены за время руководства артиста. Если они закончатся до конца ограничений передвижений, цирк будет вынужден обратиться за помощью к работодателю — правительству города Москвы.

Государство нас сейчас не поддерживает — нам ещё не выделили ни копейки дополнительных средств. Я не сторонник клянчить деньги — будем справляться самостоятельно, пока они есть. Сейчас в помощи и так нуждаются многие коммерческие организации. Сбор средств мы также открывать не собираемся — нельзя перекладывать ответственность на россиян, которые сами попали в трудную ситуацию. Кроме того, в отличии от канадского Cirque du Soleil, который уволил около 90% артистов, мы не выгнали с работы ни одного нашего сотрудника. Их в Большом московском цирке насчитывается более 700 человек. Мы заточены на сохранение человеческих отношений внутри коллектива Эдгард Запашный генеральный директор Большого Московского цирка генеральный директор Большого Московского цирка

Подавляющее большинство обслуживающего персонала цирка ушло в оплачиваемый отпуск или выходные. Работу сейчас посещают люди, которые ухаживают за животными — кормят и поят их, чистят и дезинфицируют помещения, следят за состоянием животных. Кроме того, на выходные не ушли ветеринары, охранник, а также дежурный сантехник и электрик.

Животные цирка сейчас находятся в «пассивном» режиме. Тем не менее, копытным в силу природных особенностей требуется ежедневная физическая нагрузка. Звери получают её на территории цирка — карантинная зона не нарушается, заявил Запашный.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В более тяжёлой ситуации из-за режима самоизоляции оказались частные зоопарки. Руководителям заведений приходится брать кредиты, чтобы прокормить животных. Из-за отсутствия посетителей, денег еле хватает даже на корма для животных, заявил в разговоре с NEWS.ru директор сети зоопарков «Страна ЕНОТиЯ» Руслан Мыльцев.

Предпринимателю необходимо платить за аренду помещений, работу сотрудников и коммунальные услуги — расход воды и электричества остался прежним. Кроме того, животным необходимо ветеринарное обслуживание. Сети зоопарков пришлось обратиться за помощью к своим гостям — многие приносят еду и жертвуют деньги. Однако несмотря на это, финансов не хватает.

Я написал порядка 15 писем в разные инстанции. В частности, в правительство России и Москвы, а также в Россельхознадзор. Уполномоченные по защите прав предпринимателей в Москве и России ответили лишь то, что обращение получено и принято в работу. Между тем, зоопарки не попали в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики — нас не считают пострадавшими Руслан Мыльцев директор сети зоопарков «Страна ЕНОТиЯ» директор сети зоопарков «Страна ЕНОТиЯ»

Обращения с просьбой ввести мораторий на выплату кредитов в одном банке остались без ответа, во втором встретили отказ, отмечает Мыльцев. Сотрудники обосновали его отсутствием в стране режима ЧС.

С высоких трибун сейчас много говорится о поддержке малого и среднего бизнеса, но реальной помощи нет. Ситуация просто ужасная, я не знаю, чего ждать, — заявил Мыльцев.

Зоопарки представляют собой места постоянного пребывания животных и сотрудникам почти круглосуточно приходится следить и ухаживать за ними. Снизить риск распространения коронавируса в таких условиях помогает ежедневная санитарная обработка помещений дезинфицирующими растворами и аппараты дезинфекции воздуха. Однако соответствующие меры безопасности, говорят специалисты, согласно эпидемиологическим правилам предпринимались и до появления COVID-19.