ЦИАН начал прослушивать звонки своих пользователей

Технологию call-tracking, использующую функцию подменного номера и дающую возможность записи и прослушивания звонков потенциальных покупателей или арендаторов со своими контрагентами, начал использовать портал ЦИАН. Об этом агентству «РИА Недвижимость» рассказал коммерческий директор компании Михаил Посредников.

По словам Посредникова, данная технология позволяет оценить эффективность размещения объявлений на портале и получить доступ к аналитике и прослушиванию телефонных звонков, а также работе с пропущенными звонками.

Технология используется исключительно в целях оценки эффективности и решения спорных вопросов службы модерации. И мы действуем в строгом соответствии с законом РФ о хранении и обработке персональных данных, — заявил собеседник агентства.

Посредников подчеркнул, что ЦИАН использует технологию уже порядка шести лет и в настоящее время у портала имеется 1 миллион подменных номеров, подключённых к 2,5 миллиона объявлений по недвижимости.

Как отмечают юристы, запись разговоров и подмена номеров со стороны ЦИАН вполне законна, поскольку такие правила работы указаны в пользовательском соглашении.

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