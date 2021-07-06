Эксперт оценил возможность вычислить прослушку смартфона спецслужбами

Вычислить прослушивание смартфона государственными службами невозможно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам специалиста, мошенники не имеют доступа к таким технологиям, какие есть у спецслужб.

Если человека прослушивают спецслужбы, он об этом никак не узнает. Мнение о том, что в этом случае якобы раздаются какие-то щелчки, не соответствует действительности. Запись снимается с линии, сам телефон в процессе никак не участвует, — рассказал эксперт.

Если телефон прослушивают мошенники, то об этом можно догадаться по непонятной иконке в строке уведомлений. Но для этого злоумышленники должны будут установить на смартфон софт, переадресующий звонки. Они также могут подарить так называемого троянского коня — дорогой смартфон, изменённый на аппаратном уровне. Такой телефон может записывать и передавать разговоры. Однако на практике такой способ прослушки применяется редко, заключил Муртазин.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы за последние пять лет стали в 2,5 раза чаще просить суды предоставить доступ к данным о соединениях между абонентами сотовой связи.