Интерес силовиков к телефонным разговорам россиян вырос в 2,5 раза

https://static.news.ru/photo/20a648a8-a8c1-11eb-a8f6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы за последние пять лет стали в 2,5 раза чаще просить суды предоставить доступ к данным о соединениях между абонентами сотовой связи. Стабильный рост интереса следователей к биллингу наблюдался всё это время, сообщает РБК со ссылкой на данные Верховного суда.

Запрос о данных мобильных соединений как следственное действие появилось в Уголовно-процессуальном кодексе в 2010 году, но статистика появилась только в 2016 году. Тогда суды рассмотрели 126,3 тысячи ходатайств на получение биллингов — распечаток звонков и СМС. Два года спустя в суды поступила уже 251 тысяча запросов, а в 2020 году — 312,6 тысячи.

Одновременно с этим снижается интерес следственных органов к прослушке и личной переписке. В 2015 году суды рассмотрели 243,8 тысячи документов с просьбой о контроле и записи телефонных переговоров. Два года спустя в суды поступило 87 тысяч таких ходатайств, а в 2020-м — 34 тысячи.

Помимо этого, следователи стали чаще запрашивать информацию о деньгах, имеющихся на банковских вкладах и счетах. В 2017 году снять ограничение банковской тайны потребовалось в 139,3 тысячи случаях, а в 2020-м — в 260 тысячах.

Руководитель отдела сетевых технологий группы ИБ-компаний Angara Роман Сычёв рассказывал, как защититься от слежки по биллингу телефона. По его словам, доступ к данным нередко могут получить не только сами абоненты или правоохранительные органы, но и мошенники.