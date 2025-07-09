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09 июля 2025 в 16:39

Вахтовик лишился 240 тысяч рублей после отказа от интима

Mash: в Москве у вахтовика украли 240 тысяч и телефон после отказа от интима

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Незнакомка обокрала охранника-вахтовика в Москве после его отказа заняться с ней интимом, передает Telegram-канал Mash. Мужчина лишился 240 тысяч рублей и телефона после того, как уснул на лавочке.

По информации канала, мужчина возвращался с вахты в Пензенскую область через Москву. Он остановился в Котельниках, где познакомился с некой Натальей. Женщина выпила вместе вахтовиком, а затем предложила уединиться в туалете вокзала.

Мужчина отказал новой знакомой, на что она обиделась. Охранник уснул на лавочке, а когда проснулся, не обнаружил телефона и банковских карт. Позже он узнал, что со счетов сняли 240 тысяч рублей. Пострадавший отправился в полицию.

Ранее двое вахтовиков-иностранцев попытались улететь на родину из аэропорта Новосибирска с двумя килограммами похищенных драгоценных металлов, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, мужчины работали на горнодобывающем предприятии в Иркутской области, где и украли часть добытого золота и серебра. Злоумышленников задержали в воздушной гавани.

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