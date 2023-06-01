ЧВК «Вагнер» начала покидать Артемовск

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Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram заявление бизнесмена Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» начала вывод основных подразделений из Артемовска. По словам предпринимателя, «вагнеровцы» покинут город до 5 июня.

Сегодня выходит основная часть подразделений из Артемовска, а остальная до 5 июня, — указано в сообщении.

20 мая Артемовск полностью перешел под контроль России спустя 224 дня кровопролитных боев. Как заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин, восстановление города начнется после его полного разминирования и оценки повреждений.

Позже Пригожин рассказал, что подразделения ЧВК «Вагнер» потеряли в боях за Артемовск около 20 тысяч человек, из них половина — это заключенные. Предприниматель отметил, что со стороны ВСУ погибли 50 тысяч военных, еще 50–70 тысяч получили ранения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отчитывался в последний раз о потерях ВС России в зоне СВО 21 сентября прошлого года. Тогда он заявил, что погибли 5937 человек.

Позже президент страны Владимир Путин заявил, что потери были неизбежны, поскольку военные действия всегда трагичны. Глава государства добавил, что нельзя было избежать столкновения с противником. По его словам, лучше столкнуться с этим «сегодня, чем завтра».