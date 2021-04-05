Чубайс издевательски ответил Зюганову на обвинение в предательстве

https://static.news.ru/photo/002035bc-969c-11eb-a082-96000091f725_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс выразил восхищение способностями главы КПРФ Геннадия Зюганова к геополитическому анализу. Тот ранее заявил, что «либерализм американизированного толка — с „цветными“ революциями, навальнятиной и чубайсятиной — для России означает неминуемую гибель».

Вот что бы вы ни говорили, я считаю, что Геннадий Андреевич Зюганов прекрасен. Какой фундаментальный геополитический анализ! Да и во внутренней политике все угрозы названы точно и решительно. <...> Я вот просто не могу оторваться, наслаждаюсь каждым оборотом, — написал Чубайс в Facebook.

Ранее Зюганов в интервью изданию «Свободная пресса» в очередной раз затронул тему распада СССР, заявив, что сейчас Россия находится в кризисе, который не в последнюю очередь обусловлен низким уровнем отношений с США. И здесь многое зависит от президента РФ Владимира Путина, который, по мнению Зюганова, должен определиться, с кем ему продолжать работать. Что же касается положения, в котором страна оказалась в начале 90-х, лидер КПРФ назвал имена тех, кто, на его взгляд, виновен в этом.

С 1991 года Ельцин, Гайдар и Чубайс — шайка предателей — строили капитализм либерального толка, который должен был обслуживать американскую и западноевропейскую экономики. Россия при этом могла существовать только в качестве сырьевого придатка и обслуги, встроенной в хвост дяди Сэма, — заявил Зюганов.

Как писал NEWS.ru, Геннадий Зюганов предупредил о новых экономических проблемах, которые ожидают Россию. По его словам, сообщения об очередном росте цен появляются «чуть ли не ежедневно», а все эти процессы проходят на фоне катастрофической «продуктовой инфляции».