Число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило миллион

https://static.news.ru/photo/76387ebc-84b3-11eb-b1a4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1905 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом проинформировали в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Таким образом, в общей сложности с начала пандемии в столице выявили уже 1 000 394 заболевших. Всего в столице заразились примерно 7,9% населения.

В 55 случаях за прошедшие сутки медики Москвы были вынуждены зафиксировать смерть пациентов. За весь период, согласно официальной статистике, скончались 15 764 человека.

Вместе с тем из больниц выписаны 1110 проходивших лечение от коронавируса горожан. За весь период пандемии преодолеть болезнь смогли 920 388 человек.

Сейчас под наблюдением столичных медиков находятся 64 242 заразившихся.

Ранее NEWS.ru писал, что людям, переболевшим коронавирусом, необходимо следить за показателями здоровья после болезни. Для их проверки следует сдать ряд анализов. Кроме того, нужно обратить внимание на состояние тех органов, которые чаще всего поражаются при заражении COVID-19.