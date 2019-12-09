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Учения по обеспечению навигационной безопасности мероприятий боевой подготовки и гражданского судоходства прошли на военно-морской базе Черноморского флота в Крыму.

В них принимали участие расчёты радиотехнических постов и постов связи, которые расположены на побережье полуострова. Они обеспечивали корабли, выполняющие поставленные задачи в море, данными по надводной обстановке, их навигационное ориентирование, а также установление с назначенными целями визуального и радиоэлектронного контактов.

По словам главы информационного обеспечения флота капитана второго ранга Алексея Рулёва, военнослужащие продемонстрировали высокую степень готовности выполнять указанные задачи, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Крыму прошли учения по борьбе с подводными диверсантами. Военнослужащие отрабатывали обнаружение и уничтожение водолазов противника с помощью подводного стрелкового оружия.