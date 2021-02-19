Центробанк предсказал топовое мошенничество 2021 года

https://static.news.ru/photo/e7f218fc-4382-40b2-9daa-0ceb7966e135_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Обман туристов может стать самым популярным видом мошенничества в 2021 году. Такой прогноз сделал заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.

В интервью радио Sputnik Сычёв отметил, что после возобновления международных перелётов стоит ожидать постепенного восстановления потока туристов, а вместе с этим — активизации мошенников. При этом эксперт убеждён: чтобы получить данные банковских карт граждан, злоумышленники начнут создавать поддельные сайты авиакомпаний и через них предлагать туристам билеты по выгодной цене.

По словам Сычёва, до пандемийных ограничений мошенничество с авиабилетами имело место, но теперь оно может стать топовым видом обмана населения.

Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью, — считает эксперт.

Сычёв отметил, что мошенников всегда привлекают популярные у туристов направления, которые особенно активно рекламируются. В этой связи будет повод задуматься, увидев предложение со слишком дешёвыми билетами на популярные курорты и «эксклюзивные» рейсы. При этом раскрыть обман несложно, поскольку мошенники постоянно выступают по одной схеме.

Они играют на создании ощущения у потребителя привлекательности услуг по минимальной стоимости. <...> Когда возникает ситуация с явно дешёвыми билетами или с рейсами, которые нигде на других сайтах не подтверждаются, то это один из показателей, что против вас работают мошенники, — отмечает эксперт.

При этом основной целью аферистов является получение данных платёжных инструментов граждан, подчеркнул Артём Сычёв.

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