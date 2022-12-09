Цена на российскую нефть упала ниже $44 за баррель Argus: цена на российскую нефть с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена основного для России экспортного сорта нефти Urals с отгрузкой в Приморске упала до $43,72 за баррель, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные ценового агентства Argus. Отмечается, что продавцам приходится снижать цену для привлечения клиентов на большие объемы, так как на данный момент в регионе нет желающих купить российскую нефть.

В статье указано, что три четверти объема нефти в 2022 году экспортировалось через западные порты. В связи с последними ограничениями, введенными в Европе, российским поставщикам придется везти нефть в Азию, что приведет к удорожанию и увеличению времени процесса доставки.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может закончиться для западных стран исчезновением сырья или ростом его стоимости. По его мнению, мировые лидеры постоянно наступают на одни и те же грабли. Медведев призвал их «запасаться шнапсом, ватными одеялами и кипятильниками».