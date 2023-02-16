ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО

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Центральный банк России разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов, выданных участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, следует из письма, размещенного на сайте регулятора. Отмечается, что эта мера направлена на снижение регуляторной нагрузки на кредитные организации и поддержание доступности кредитования военнослужащих и членов их семей.

Ссуды, по которым принято соответствующее решение, могут группироваться в отдельные субпортфели в соответствии с признаками однородности и длительности просроченных платежей.

При этом ЦБ рекомендовал банкам направлять ему информацию о таких решениях и их обосновании, в частности включать документальное подтверждение возникновения у военнослужащих обстоятельств предоставления каникул.

С момента начала частичной мобилизации по 30 ноября банки в России реструктуризовали 155 тысяч кредитов мобилизованным гражданам и членам их семей, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, общая сумма кредитов, по которым были изменены условия, составляет 58,8 млрд рублей. Этот показатель оказался в два раза ниже прогнозируемого специалистами Банка России в сентябре.