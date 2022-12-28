В России мобилизованным реструктуризировали кредиты на 58,8 млрд рублей

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С момента начала частичной мобилизации по 30 ноября банки в России реструктуризовали 155 тысяч кредитов мобилизованным гражданам и членам их семей, заявила в беседе с «Известиями» глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова. По ее словам, общая сумма кредитов, по которым были изменены условия, составляет 58,8 млрд рублей. Этот показатель оказался в два раза ниже прогнозируемого специалистами Банка России в сентябре.

На 30 ноября уровень реструктуризаций по кредитам мобилизованных граждан примерно в два раза ниже, чем показывали наши оценки в сентябре. По данным опроса банков, фактически предоставлена реструктуризация по 155 тысяч кредитов военнослужащих и членов их семей на общую сумму 58,8 млрд рублей, — сказала Данилова.

Она уточнила, что сейчас уровень реструктуризаций кредитов существенно ниже пандемийных показателей. По состоянию на 1 декабря 2022 года всего в России изменили условия погашения 2,2% задолженностей по потребительским кредитам, тогда как во время пандемии коронавируса их количество доходило до 5,5%. Количество реструктуризованных ипотечных кредитов оказалось еще меньше, их доля составляет около 1%. Во время действия ограничительных мер из-за COVID-19 показатель был на уровне 4,4%.

В ноябре клиенты банков стали жаловаться на отказы в предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам. Так, на форуме Banki.ru набралось больше десятка жалоб на то, как кредитные организации отказывают в каникулах призванным гражданам или предоставляют их с ошибками.