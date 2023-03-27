Быть ли Сталинграду на карте России? В городе на Волге задумали референдум о переименовании в Сталинград

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Скульптура «Родина-мать зовет!» в Волгограде

В городе на Волге группы активистов начинают опрос местных жителей на предмет их отношения к возвращению Волгограду названия Сталинград. Утверждают, что на основе полученных данных будет поставлен вопрос о проведении референдума.

Вообще еще недавно подобные опросы воспринимались так же, как навязчивые дискуссии о выносе мумии Ленина из мавзолея. Что-то вроде уловки, отвлекающей активную часть общества от интереса к куда, мол, более значимым проблемам. Да и обсуждение возможности топографической реинкарнации Сталинграда ведется уже многие годы с паузами после очередного общественного обострения. Пока же в дни памятных героических дат и военных праздников на берегах Волги временно появляются таблички «Сталинград», которые выглядят, однако, просто как часть праздничного убранства города.

Собственно, и сейчас опросами дело может и ограничиться, поскольку никто до конца не может быть уверен в абсолютной достоверности их результатов и в том, насколько такой опрос окажется репрезентативным. С другой стороны, вопрос о референдуме находится в компетенции губернских властей, которые будут ждать сигналов с самого верха.

К слову, довольно давно сама подобная дискуссия сводится к столкновению уже многократно обыгранных аргументов. Сторонники возращения прежнего названия упирают на то, что дело не в личности Сталина, а в том, что «твердыня на Волге» стала известным во всем мире символом стойкости и героизма нашего народа, коренного перелома в ходе Второй мировой войны. А потому во многих европейских столицах есть улицы и площади Сталинграда. Мы же, мол, отчего-то стесняемся истории.

Фото: Scherl/Global Look Press Красноармейцы во время уличных боев в пригороде Сталинграда осенью 1942 года

Их оппоненты обычно делают акцент на расходах, требующихся для переименования. Хотя в момент возращения исторического имени Санкт-Петербургу и даже Рыбинску такие вопросы не поднимались. К тому же, считают противники обратного переименования, наше общество и так серьезно идеологически расколото, а возвращение городу имени Сталина несет в себе риск усугубления такого противостояния.

Но представляется, что старая и вроде бы идущая просто на очередной круг дискуссия может возродиться в новых исторических и идеологических условиях. И дело даже не только в ведущейся уже год СВО и в постоянном апеллировании к примерам героев Великой Отечественной войны. В этой связи, понятно, примеры защитников Сталинграда как никогда актуальны. Принципиально меняются общественные установки в стране, совершающей резкий поворот в своей политике, ищущей свое новое место в мире, который становится куда более многообразным.

И если еще вчера у нас явно опасались того, как любое, даже чисто символическое возвращение к имени Сталина может отразиться на оценках России в глазах «уважаемых западных партнеров», то теперь от таких стереотипов не остается и следа. И если мы совершаем поворот на Восток и в некоторых областях становимся спина к спине с Китаем, то следует помнить, что в китайских городах есть и улицы, и проспекты, носящие имя Сталина. И даже сохраняются, пусть и в куда меньших количествах, памятники. Сам председатель Си отмечал, что пренебрегать историей Советского Союза, Лениным и Сталиным «равно нигилизму».

Впрочем, это не значит, что пришло время петь «Сталин и Мао слушают нас». Просто пора переоценить некоторые прежние ценности. А первое слово, конечно, за волгоградцами.