В Волгограде начался опрос по переименованию города в Сталинград

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В Волгограде начали проводить опрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград, сообщил ТАСС председатель местного городского Совета ветеранов Александр Струков. По его словам, к следующей неделе по итогам опроса будет рассмотрен вопрос уже о начале официального референдума.

Агентство подчеркивает, что ранее с инициативой вернуть городу-герою историческое имя выступили волгоградские ветераны. В разных районах города начали работать инициативные группы.

При этом мэрия Волгограда не имеет отношения к опросу, который проводится в соответствии с законодательством, уточнили в ее пресс-службе.

1 февраля Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) проводил подобный опрос. Оказалось, что 67% опрошенных скорее не поддерживают инициативу о переименовании города.

С предложением о переименовании Волгограда в конце января выступил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Он пояснил, что речь в данном случае идет не о реабилитации главы советского государства Иосифа Сталина, а о победе в Сталинградской битве, которая стала переломной в Великой Отечественной войне.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что к идее о переименовании Волгограда в Сталинград следует относиться очень аккуратно и взвешивать все «за и «против». Он добавил, что в администрации президента России данный вопрос не обсуждается.