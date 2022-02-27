Боррель: решение об отключении России от SWIFT примут сегодня

Главы МИД стран ЕС сегодня примут новые жёсткие санкции против России, включая отключение ряда российских банков от SWIFT, написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своём Twitter.

Главы МИД стран ЕС на внеочередном заседании по Украине примут дальнейшие жёсткие санкции против РФ, включая отключение банков РФ от SWIFT, — говорится в заявлении Борреля.

Как сообщалось ранее, пресс-служба правительства ФРГ пояснила, что из международной системы межбанковских переводов SWIFT исключат все банки РФ, которые уже попали под санкции Запада, при этом чёрный список финансовых организаций ещё может быть расширен.

В ЦБ РФ заверили, что денежные средства клиентов банков сохранены на счетах и будут доступны в любое время. В регуляторе заявили о стабильности банковской системы страны и достаточном запасе капитала. Там также отметили, что банковские карты продолжают работать на всей территории РФ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский направил официальные письма в VISA и MasterCard с просьбой прекратить работу сервисов на территории России. По его словам, запрет на работу банковских карт необходимо распространить на всю Россию, а не только на подсанкционные предприятия. Верховная рада призвала делиться обращением во всех соцсетях.