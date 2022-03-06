Борис Джонсон: НАТО не станет участвовать в конфликте на Украине

НАТО не станет участвовать в конфликте на Украине, и ни одна из стран Альянса не отправляла свои войска на территорию бывшей советской республики, заявил в статье для New York Times премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Это не конфликт НАТО и он не станет таковым, — заявил он.

Он подчеркнул, что 20 стран оказывают военную поддержку Украине.

В январе Соединённое Королевство было в числе немногих европейских стран, оказывающих помощь Украине в сфере обороны. Теперь украинской стороне оказывается поддержка более чем 20 странами, — сказал Джонсон.

Он отметил, что ни одно союзное государство не направило свои войска на территорию Украины.

Также, по словам британского премьера, страны НАТО не испытывают враждебности по отношению к гражданам России и страны Альянса не собираются ставить под сомнение величие страны и мировой державы.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.

Ранее стало известно, что за последний месяц на Украину поступило две тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты, посчитала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что с 2014 года, по заявлениям представителей Госдепа, США предоставили Украине военную помощь на сумму в размере $2,7 млрд, включая $650 млн за 2021 год.