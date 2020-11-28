Более 6 млрд рублей полковника ФСБ Черкалина вернулось в бюджет РФ

https://static.news.ru/photo/1be5b8f2-32a7-11eb-8bf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Прокуратура вернула в российский бюджет более 6 млрд рублей, полученных с продажи имущества бывшего начальника 2-го отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и коррупции.

По словам источника в правоохранительных органах, недвижимость и предметы роскоши полковника продали на международном рынке, вырученные средства вернули в бюджет с помощью валютной биржи, передаёт ТАСС.

Всего речь идет о сумме более 6 млрд рублей, — сообщил источник.

Ранее «золотой полковник» в суде согласился отдать государству почти всё заявленное по миллиардному иску имущество. В частности, в разных местах были изъяты $200,5 тыс., 900 тыс. рублей, $50,49 млн, 16,145 млн рублей, €6,522 млн, 4 тыс. фунтов стерлингов, 793 млн рублей и четырёх автомобилей Porsche Cayenne. Также генпрокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства нескольких квартир и земельных участков, двух загородных особняков, 14 нежилых помещений, ещё двух легковых автомобилей, а также 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, которые были обнаружены в автомобиле, личном кабинете Черкалина и у него дома.

Отмечается, что большую часть из подлежащего в обращение в доход государства составили наличные деньги в разных валютах.

По данным следствия, задержанный в апреле 2019 полковник и бывший начальник банковского отдела управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин получал миллионные взятки в заведениях рядом со зданием на Лубянке. Генпрокуратура установила, что офицер ФСБ предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость обнаруженного у него имущества существенно превышает официальный доход силовика.

Как писал NEWS.ru, гарнизонный военный суд продлил до 6 февраля срок содержания под стражей экс-замглавы Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова. Он был задержан 7 февраля 2020 года в рамках уголовного дела, возбуждённого ещё в 2013 году. Арсланов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, вымогательстве, а также получении взятки.