Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 17:10

Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН

Ассоциация блогеров предложила Telegram помощь в выстраивании диалога с РКН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Ассоциация блогеров и агентств» (АБА) предложила Telegram содействие в создании официального представительства в России для выстраивания диалога с Роскомнадзором и профильными ведомствами, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. В Ассоциации подчеркнули, что инициатива направлена на формирование системного диалога между цифровой платформой, участниками рынка и государственными регуляторами, а также на содействие выполнению требований Роскомнадзора.

В рамках возможного открытия российского представительства члены АБА готовы на первом этапе предоставить инфраструктурную, кадровую и юридическую поддержку. В частности, Ассоциация предлагает офисное пространство площадью порядка 500 кв. м, помощь в подборе команды, а также сопровождение в части юридического оформления и взаимодействия с профильными ведомствами, — отметили в АБА.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что Telegram может быть заблокирован на территории России уже к сентябрю 2026 года. По его мнению, мессенджер закроют «по схеме YouTube».

Позже парламентарий Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru заявил, что Государственная дума не принимает решений о блокировке Telegram. По его словам, подобные вопросы входят в компетенцию Роскомнадзора. Он отметил, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сосредоточен исключительно на законотворческой работе.

Роскомнадзор
РКН
Telegram
блогеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Тысяч раненых»: в Германии сделали заявление о конфликте с Россией
Терапевт оценил необходимость антибиотиков при лечении гриппа
Российский бизнес начал массовый переход на наличные расчеты
Массовая атака пираний произошла на популярном курорте в Бразилии
В Африке нашли лагеря для перевоспитания детей из Финляндии
Аналитики предрекли «долговой апокалипсис» из-за триллионных обязательств
Путин проведет переговоры с президентом страны Ближнего Востока
Украинец и свидетель по делу об импичменте Трампу баллотируется в сенат
Россиянам рассказали, можно ли отказаться от оплаты QR-кодом
Трамп анонсировал завершение девятого конфликта за свою карьеру
Медбрат устал от плача трехмесячного малыша и сломал ему девять костей
Сидни Суини грозит наказание за развешанные на знаке Hollywood бюстгальтеры
«Дикая и антинародная»: Миронов об идее легализовать онлайн-казино в России
Смерть сына и нападение на любовницу: Хубутия разоткровенничался на ТВ
«Столп НАТО»: во Франции оценили заявления Рютте о боеспособности Европы
«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»
«Оторваться от повседневной суеты»: настоятель храма о написании икон
Военэксперт назвал опасного противника для Балтийского флота России
Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН
В США раскрыли планы ЦРУ на Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.