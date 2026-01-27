Блогеры предложили Telegram помощь в ситуации с РКН Ассоциация блогеров предложила Telegram помощь в выстраивании диалога с РКН

«Ассоциация блогеров и агентств» (АБА) предложила Telegram содействие в создании официального представительства в России для выстраивания диалога с Роскомнадзором и профильными ведомствами, сообщили ТАСС в пресс-службе организации. В Ассоциации подчеркнули, что инициатива направлена на формирование системного диалога между цифровой платформой, участниками рынка и государственными регуляторами, а также на содействие выполнению требований Роскомнадзора.

В рамках возможного открытия российского представительства члены АБА готовы на первом этапе предоставить инфраструктурную, кадровую и юридическую поддержку. В частности, Ассоциация предлагает офисное пространство площадью порядка 500 кв. м, помощь в подборе команды, а также сопровождение в части юридического оформления и взаимодействия с профильными ведомствами, — отметили в АБА.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что Telegram может быть заблокирован на территории России уже к сентябрю 2026 года. По его мнению, мессенджер закроют «по схеме YouTube».

Позже парламентарий Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru заявил, что Государственная дума не принимает решений о блокировке Telegram. По его словам, подобные вопросы входят в компетенцию Роскомнадзора. Он отметил, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сосредоточен исключительно на законотворческой работе.