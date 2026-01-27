В Госдуме отреагировали на слухи о возможной блокировке Telegram Депутат Матвейчев: Госдума не принимает решений касательно работы Telegram в РФ

Государственная дума не принимает решений о блокировке Telegram, заявил NEWS.ru парламентарий Олег Матвейчев. По его словам, подобные вопросы входят в компетенцию Роскомнадзора. Он отметил, что комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи сосредоточен исключительно на законотворческой работе.

В Госдуме блокировка мессенджеров не обсуждается. Вообще у нас в парламенте, в нашем комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи в частности, выносят на обсуждение вопросы, связанные с законодательной деятельностью, с поправками и так далее. А все, что касается всевозможных блокировок и тому подобного, это вопросы правоприменения, которые решает Роскомнадзор. Поэтому никаких подобных обсуждений [о возможной блокировке Telegram] у нас даже не велось, — пояснил Матвейчев.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что Telegram может быть заблокирован на территории России уже к сентябрю 2026 года. По его мнению, мессенджер закроют «по схеме YouTube».