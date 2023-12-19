Битва за Авдеевку и Марьинку 19 декабря: что там происходит сегодня «Два майора»: ВС РФ продолжают закрепляться на южных окраинах Авдеевки

Фото: РИА Новости

Артиллеристы Вооруженных сил РФ

ВС РФ имеют тактические успехи на нескольких подступах к Авдеевке, передает WarGonzo. Что там происходит сегодня, какая сейчас ситуация у Марьинки, о чем пишут военкоры 19 декабря?

Ситуация у Авдеевки и Марьинки 19 декабря 2023 года

«На Донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии атаковали с юга украинский укрепрайон в Новомихайловке. ВСУ удержали позиции. Аналогичные действия у Невельского, Первомайского, Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки) и на юго-западных подступах к Авдеевке привели к тактическим успехам. На последнем из участков ВСУ длительное время удерживали позиции. Севернее Авдеевки ВС РФ продолжили штурм Степного (не путать с одноименными населенными пунктами на Запорожском и Угледарском направлениях). Здесь без продвижения», — пишет WarGonzo.

Readovka рассказала, что на Авдеевском участке российская армия штурмует позиции ВСУ в районах Степного, коксохимического завода и промзоны к юго-востоку от Авдеевки.

«Кроме того, сообщается о продвижении наших бойцов в районе Первомайского со стороны Водяного. Продолжаются бои за позиции в Победе и Новомихайловке», — сообщил источник.

«Два майора» передают, что ВС России продолжают зачищать пригороды Марьинки, планируется движение на запад.

«Радиоперехваты свидетельствуют об участившихся случаях дезертирства солдат противника, в том числе подразделениями до взвода. Тем не менее враг пытается проводить контратаки. Наши войска продвигаются на юг по дороге к Новомихайловке, с востока данный населенный пункт также атакуется армией России. Враг отводит подразделения в центр населенного пункта. На Авдеевском направлении наши войска закрепляются на южных окраинах города, ВСУ пытаются контратаковать. Враг активно применяет FPV-дроны и артиллерию. В „Авдеевский мешок“ переброшены подразделения с Запорожского фронта. Части противника вступают в бой с марша», — отметили авторы канала.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Рыбарь» пишет, что на Авдеевском участке украинские подразделения находятся в затруднительном положении.

«Пока что противнику с трудом удается держать позиции на северном фланге у Степового и Петровского, а вот на юге российские войска после продолжительной артподготовки смогли продвинуться на нескольких участках», — сообщил источник.

«НгП раZVедка» отметила, что на Авдеевском направлении сохраняются неблагоприятные погодные условия: густой туман и гололедица, что весьма затрудняет все виды перемещений обеим сторонам.

«На южных окраинах Авдеевки противник малыми пехотными группами предпринимает попытки оттеснить наши подразделения с занятых позиций. Но благодаря высокому уровню работы разведывательных подразделений по вражеских группам наносится своевременное огневое поражение из реактивной и ствольной артиллерии. Украинец по-прежнему рьяно использует кассетные боеприпасы и FPV-дроны, причем большую часть ударов наносят именно дроны-камикадзе, компенсируя недостаток БК к ствольной артиллерии. Но, несмотря на перечисленное, ни одна попытка контратаки к исходу дня успеха не имела, за прошедшие дни украинец не сумел вернуть ни одну из утраченных позиций, даже при условии значительного численного перевеса», — добавил источник.

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