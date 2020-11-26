Беспилотные автомобили могут начать использовать как экзаменационные

https://static.news.ru/photo/373eed9c-304c-11eb-bca7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ГИБДД рассматривает возможность начать использовать беспилотные машины при сдаче экзаменов на водительские права, сообщил заместитель начальника ГУОБДД МВД России Николай Шеюхин.

Шеюхин подчеркнул, что присутствие инспектора в автомобиле в таком случае будет обязательной. Точные сроки появления экзаменационных беспилотных автомобилей он не назвал, передаёт РИА Новости.

Вот экзаменационный автомобиль — с камерами, на базе беспилотного автомобиля, сенсорные педали, планшет-инспектор. Я не говорю, что он завтра будет, но мы это тоже прорабатываем. Техника, которая стоит: система, оцифрованная дорога. Система закладывает маршрут, озвучивает кандидату в водители, оценивает его, инспектор контролирует работу системы, — пояснил представитель ГИБДД,

При этом, добавил Шеюхин, система такого автомобиля должна быть настроена по образцу навигатора.

Как и на навигаторе, если вы нарушаете разметку, проезжаете запрещающий, не предоставите преимущество — он автоматически припишет балл. Камера считывает, это делает система, — добавил он.

Ранее стало известно, что МВД РФ планирует запретить сдающим экзамены на получение водительского удостоверения пользоваться мобильными телефонами. Подразумевается, что в случае использования экзаменуемым телефона или другого устройства связи испытание должно прекратиться с итоговой оценкой «не сдал». Кроме того, экзамен должен прекратиться, если экзаменуемый не пристегнулся ремнём безопасности.

В ГИБДД также определили, как будет происходить процедура наказания водителей, которые за рулём пользовались телефоном. На дорогах России в скором времени появятся камеры, фиксирующие использование водителями мобильных телефонов во время движения. Их данные и станут основными для определения данного вида нарушений, писал NEWS.ru.