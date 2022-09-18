Baza: виллу Киселева в Крыму будут охранять Росгвардия и наряд ППС

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Дмитрий Киселёв

Виллу гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева в Коктебеле будут охранять Росгвардия и наряд ППС, сообщает Telegram-канал Baza. Такое решение было принято после поджога двух машин у имения телеведущего, совершенного накануне.

Как отмечает Baza, задача сотрудников Росгвардии — охранять внутренний периметр. Внешним периметром займутся сотрудники ППС. При этом самого Киселева охраняют сотрудники ФСБ.

По данным Telegram-канала, первым на поджог гольф-кара и Land Rover телеведущего на вилле в Коктебеле среагировал его сосед, который позвонил завхозу виллы.

Позже завхоз рассказал полицейским, что Киселеву постоянно угрожают украинцы. Завхоз также сообщил, что после неудавшейся попытки покушения на Владимира Соловьева Киселева стали охранять сотрудники ФСБ. Вероятно, это связано с тем, что неонацисты признавались на допросе, что после Соловьева собирались уничтожить в том числе и Киселева, — говорится в сообщении.

В ночь на 17 сентября в Коктебеле неизвестный поджег несколько автомобилей у виллы Киселева. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск злоумышленника.

Поджигатель был в медицинской маске и бахилах. Его личность пока не установлена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации Baza, злоумышленник после поджога автомобилей ушел через гору в лес. Из-за того, что на его лице была маска, полицейским сложно составить фоторобот. Видеозапись момента поджога передана экспертам-криминалистам.