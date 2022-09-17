В Коктебеле подожгли автомобили у дома телеведущего Киселева

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Дмитрий Киселёв

В ночь на 17 сентября в Коктебеле неизвестный поджег несколько автомобилей у виллы телеведущего Дмитрия Киселева, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. Сотрудники правоохранительных органов объявили в розыск злоумышленника.

Инцидент произошел на улице Айвазовского. На видеокадрах видно, как у дома Киселева горят внедорожник и гольфкар.

К утру на место ЧП приехало руководство региональной полиции. По предварительным данным, поджигатель был в медицинской маске и бахилах. В полиции считают, что злоумышленник поджигал машины Киселева, отмечает «Осторожно, новости».

Личность поджигателя пока не установлена. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога»). Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Сети появилось видео массового поджога автомобилей в Набережных Челнах в Татарстане. Четыре машины были сожжены.

Ранее сообщалось, что в Ижевске мужчина бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции № 2. При задержании он ранил ножом двух сотрудников патрульно-постовой службы.